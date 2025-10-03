Arteixo fija para comienzos de 2026 la finalización del colector de Suevos

La cascada de aguas residuales que emana del arenero ubicado en la DP-3002, en el vial entre Suevos y Bens, tiene los días contados. Así lo aseguró en el último pleno municipal de Arteixo el concejal de Obras, José Caamaño, que fijó un plazo máximo estimado de seis meses para finalizar las obras del nuevo colector que va desde el arenero hasta la Edar de Bens. «Si todo va según lo previsto, las obras deberían estar listas en el primer trimestre del año que viene», afirmó el edil.

Se trata de una actuación conjunta de Augas de Galicia, la Consellería de Industria y Economía, Xestur, la Autoridad Portuaria y el Concello de Arteixo que ronda los tres millones de euros, y cuyas obras se dividen en dos tramos diferenciados, tal y como explicó el concejal arteixano.

El primero, que va desde la Edar hasta la playa de Bens, lleva ejecutado el 40% de la canalización desde que comenzaron las obras en el mes de agosto, y avanzan «a buen ritmo», según indicó el Concello. El segundo tramo, que se ubica desde la playa de Bens hasta el arenero, está a la espera de autorización, ya que la empresa solicitó recientemente los permisos para poder hacer las voladuras necesarias para ampliar el diámetro de la tubería.

«Se han encontrado con mucha piedra superficial, lo cual le agrega mucha más dificultad a su construcción», añadió el alcalde, Carlos Calvelo, que aseguró que el nuevo colector tendrá un especial seguimiento tras la finalización de las obras.

El Consejo de Ministros autorizó esta misma semana el otro convenio entre Xunta, la Autoridad Portuaria, Augas de Galicia y el Ayuntamiento de Arteixo para mejorar la red de saneamiento del puerto exterior de punta Langosteira, dotado de un presupuesto de 1,94 millones.

El documento del convenio señala que en la actualidad, la red de saneamiento del Ayuntamiento de Arteixo no dispone de capacidad suficiente para todas las aguas residuales generadas o que se pueden llegar a generar en el polígono de Morás y en el puerto exterior, por lo que debe ser redimensionada.

Ambas actuaciones, que suman una inversión total de 4,6 millones de euros, buscan zanjar los desbordes que se producen desde hace unos tres años en el arenero, situado en la DP-3002, una vía que también se vio afectada por dos derrumbes en los últimos dos años.