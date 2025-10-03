Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comedia ‘+Cuñados’, hoy en el Alfonsetti

El cine Alfonsetti de Betanzos proyectará hoy, viernes 3 de octubre, la comedia de Luis Avilés +Cuñados. El filme está protagonizado por Xosé Antonio. Touriñán y Miguel de Lira. La sesión comenzará a las ocho de la tarde. La entrada es gratuita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents