Comida solidaria contra el cáncer en Bergondo

La Asociación contra el Cáncer de Bergondo celebrará el domingo 5 de octubre su tradicional comida solidaria. Será en el Restaurante As Rodas a partir de las 14.30 horas y contará con un menú especial y sorteos solidarios. La presidenta de la Junta Local, Oliva G. Trasancos, apela a la importancia de estas iniciativas: «Cada aportación suma en la lucha contra el cáncer. Esta comida es, además, una ocasión, para fortalecer la unión de a comunidad en torno a una causa común», subraya. El precio de la comida es de 35 euros.