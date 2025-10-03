El Concello de Cambre reanuda la revisión de oficio de contratos

Tras el dictamen del Consello Consultivo para avanzar en la anulación de tres contratos en precario en Cambre, el Ayuntamiento ha afirmado que continuarán el proceso que había dejado caducar el anterior Ejecutivo. «Este gobierno ha reiniciado las revisiones de oficio», explicaron tras la luz verde del Consultivo. Esta permitirá al consistorio anular los contratos verbales para después abonar las facturas pendientes a los proveedores de servicio.

Además, el nuevo Ejecutivo continúa abordando la falta de trabajadores en el consistorio. Ante las protestas de los empleados municipales para denunciar una «situación insostenible» por la falta de personal este miércoles, el Ayuntamiento de Cambre apuntó que, desde la entrada de la nueva alcaldesa, estas han sido una de sus prioridades. Recuerdan que durante estos meses han implantado la jornada de verano, formalizado al jornada laboral de 35 horas semanales y se han iniciado los trámites para cubrir las vacantes. El Ejecutivo local también apunta que para este mes de octubre está prevista la creación de una mesa de trabajo para avanzar en la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo y la carrera horizontal.