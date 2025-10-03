Concierto gratuito de Sumrrá en Sada
El trío de jazz Sumrrá ofrecerá mañana, sábado 4 de octubre, un concierto gratuito en el auditorio de la Casa da Cultura de Sada. La actuación comenzará a las siete de la tarde y está patrocinada por la Diputación dentro de su programa Outono das Artes.
