Concierto gratuito de Sumrrá en Sada

El trío de jazz Sumrrá ofrecerá mañana, sábado 4 de octubre, un concierto gratuito en el auditorio de la Casa da Cultura de Sada. La actuación comenzará a las siete de la tarde y está patrocinada por la Diputación dentro de su programa Outono das Artes.

