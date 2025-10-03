Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos

Los fondos europeos para la Estrategia de Desarrollo Integral (EDIL) del Gobierno central beneficiarán en la comarca coruñesa, además de a la ciudad, a los municipios de Culleredo, Arteixo y Oleiros, cada uno de los cuales recibirá 6,5 millones de euros, a los que se añadirán recursos municipales, para financiar proyectos, algunos de los cuales ya están en marcha.

En Culleredo los fondos europeos se destinarán a reformar las avenidas de Fonteculler y de Acea de Ama con 1,4 millones. También conectará la ría con O Burgo a través de la desaparecida fábrica Cros, de Acea de Ama con el paseo marítimo y Fonteculler con los centros educativos. A esto se suma la mejora del Jardín Botánico, los molinos de Acea de Ama y la calle Tierno Galván con 5,9 millones y la remodelación de espacios públicos con dos millones para potenciar comercios y servicios. Otros proyectos en el municipio suman 1,4 millones más.

Oleiros reformará por su parte el mercado municipal de Perillo y su entorno, obra con un importe total de 5,1 millones, acondicionará la zona del castillo de Santa Cruz con cuatro millones de euros, equipará el área dotacional de Bastiagueiro con 2,5 millones, intervendrá en la fachada marítima de Santa Cristina con 1,9 millones y reformará la biblioteca de Rialeda, situada en Perillo, con 1,2 millones.

El Concello de Arteixo no ha detallado cuáles serán las actuaciones que se financiarán con los fondos europeos, aunque entre ellas podrían figurar proyectos municipales como la humanización de la Travesía de Arteixo, la regeneración del núcleo de Figueiroa y la de la zona de Sorrizo-Barrañán, la remodelación de las calles Pedro de Monteagudo y Domingo de Andrade, así como la creación del gran parque de Meicende y del parque rural Herbales de Chamín.