Culleredo oferta para el próximo jueves un curso de primeros auxilios

La asociación Presencia Gitana Galicia con la colaboración del Concello de Culleredo programa un curso de primeros auxilios. Será el jueves 9 de octubre a partir de las 16.30 horas.

El taller contará con plazas limitadas, por lo que será necesario realizar una inscripción previa a través del teléfono 636 553 381. Tendrán preferencia los usuarios de la asociación y las familias en riesgo de exclusión.