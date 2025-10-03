«Es un día para festejar con nuestras familias»

El Día de las Mujeres en el Rural se celebra de especial manera este 11 de octubre en la parroquia de Celas, en Culleredo. Y es que el Concello, junto con la asociación As Berenguelas, organiza una jornada dedicada exclusivamente a ellas.

Uxía España, de la asociación, explica que el evento está diseñado para las socias y sus familias, que normalmente no pueden disfrutar de las actividades que ofrece la entidad. «Este día es para festejar con nuestras familias y estar todas reunidas. Pero sobre todo, para reivindicar nuestro objetivo de reivindicar a las mujeres rurales», dice la técnica de la entidad.

La técnica afirma que todavía queda mucho camino para poder superar las barreras a las que se enfrentan estas mujeres, entre ellas, las dificultades para desplazarse hasta el centro de trabajo, para conciliar la vida familiar y laboral o para acceder a servicios básicos que sí existen en los centros urbanos. «Desde la asociación intentamos acercar todo eso que nos queda un poco lejos», indica.

En Culleredo, esta misión se centra sobre todo en acercar actividades culturales y o las relacionadas con las áreas de salud y bienestar a parroquias como la de Celas. «Cuando empezamos con la directiva lo que más nos pedían las socias eran cenas-baile, porque les gusta mucho la música y bailar», dice la técnica que añade que la mayoría de estos eventos suelen tener lugar más en O Burgo, o en Vilaboa, núcleos más urbanos del municipio y para los que las socias, en su mayoría sin coche, tienen más dificultad para llegar.

España defiende la labor de la entidad como una pieza clave para que estas mujeres, en su mayoría personas mayores, puedan disfrutar de lo mismo que quienes viven en el centro del municipio. «Gracias a las cosas que estamos haciendo, se visibiliza más la situación de nuestras socias. Luchamos para que las cosas puedan mejorar y, a través de esta visibilización esperamos que las condiciones de las mujeres que viven en el rural puedan ir mejorando poco a poco», señala la técnica.

Las 100 socias que forman parte de la asociación Berenguelas disfrutarán el próximo 11 de octubre en Torre de Celas desde las 13.00 horas de un concierto de la cantante Sheila Patricia. En la comida se servirán este año por primera vez opciones veganas, además de la tradicional paella. La música volverá a arrancar a partir de las 16.00 horas con actuaciones de Voces Veteranas de Culleredo, Xacarandaina, Silvatuxeiras, Encoradoira y Larpeiros de Altamira, seguidas por una foliada libre para todos. Además, los asistentes podrán disfrutar de la feria de artesanía durante todo el día.