A Feira Histórica 1900 de Arteixo estreará as súas primeiras Olimpíadas Rurais
A cita, que se centrará este ano na figura de Castelao, contará con xogos populares por equipos | Haberá ademais unha cea con baile o sábado 18
A Feira Histórica 1900 de Arteixo regresa un ano máis cunha programación chea de tradición, gastronomía e festa, que converterá ao municipio nun auténtico escenario para viaxar ao século XX. Do 17 ao 19 de outubro, os asistentes poderán gozar dunha cita interxeracional con música, teatro e múltiples actividades, neste caso centradas na figura de Daniel Rodríguez Castelao.
Entre as novidades máis destacadas atópanse as Aldeadas, as primeiras olimpíadas rurais de Arteixo, que se celebrarán o sábado 18 de outubro, ás 17.30 horas, no Campo da Igrexa. Nesta competición lúdica, equipos de 4 a 6 persoas adultas enfrontaranse en probas de forza, habilidade e destreza inspiradas nos xogos populares: lanzar o marco, carrexar o leite, espetar a estaca, tirar da corda ou rular o rolo. Só poderán participar 6 equipos, que se inscribirán por orde a través da web xestion.ccaarteixo.com/, do 6 ao 12 de outubro. Ademais, as persoas participantes deberán acudir vestidas «á moda da aldea de 1900». Outro dos momentos máis esperados será a Cea Baile 1900, o sábado no Pazo dos Deportes, con menú tradicional galego e música en directo a cargo da orquestra Ritmo. As entradas, cun prezo de 25 euros para maiores de 12 anos, poderán adquirirse no Centro Cívico Cultural Manuel Murguía dende o 13 ata o 18 e tamén no propio Pazo dos Deportes a partir das 21.30 do día do evento.
