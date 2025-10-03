La Guardia Civil localiza en Culleredo un taller de vehículos ilegal
Los agentes detectaron en una calle de Vilaboa un local aparentemente destinado reparación de coches sin ningún tipo de identificación de tal actividad en su exterior
Europa Press
La Patrulla Fiscal y Fronteras (Pafif) de la Guardia Civil de A Coruña ha localizado un taller irregular en Vilaboa, municipio de Culleredo. Los hechos ocurrieron cuando efectivos localizaron un local comercial aparentemente destinado a la actividad de reparación de vehículos sin ningún tipo de identificación de tal actividad en su exterior.
Los guardias civiles procedieron a la inspección del establecimiento, en donde encontraron un turismo en reparación y gran cantidad de residuos sólidos procedentes de vehículos reparados anteriormente. Solicitaron al responsable del establecimiento la documentación legal para el ejercicio de este tipo de actividad, ante lo cual esta persona comunicó que carecía de la misma.
La Guardia Civil levantó acta de denuncia por supuestas infracciones a las leyes 6/2021 de residuos y suelos contaminados de Galicia, 5/2000 de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 9/2013 del emprendimiento y la competitividad de Galicia y a 9/2004 de Seguridad Industrial de Galicia.
