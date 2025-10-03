Hacienda devuelve casi 13 millones de euros a los oleirenses en un año

La Agencia Tributaria devolvió 12.889.665 euros a los vecinos oleirenses en la declaración de la renta durante el ejercicio de 2023, según reflejan las últimas estadísticas, publicadas esta semana por el Ministerio de Hacienda. Los residentes del municipio más rico de toda Galicia recibieron, de media, 895 euros por tributante, 145 euros más que sus vecinos coruñeses.

Los habitantes de Oleiros cuentan con la renta bruta media más alta de Galicia, con 47.098 euros, entrando también entre las 40 localidades más pudientes de todo el país. En comparación con el ejercicio anterior los ingresos de los residentes de Oleiros ha subido un 8,4%, frente al incremento del 5,6% en la renta bruta de los vecinos de A Coruña.

De las 21.429 declaraciones de la renta que se presentaron durante el año 2023, más de la mitad resultaron en devoluciones, por lo que el Ministerio de Hacienda tuvo que ingresar a los vecinos casi 13 millones de euros. Con respecto al año pasado, la Agencia Tributaria dio a los oleirenses 14,5% más que en el año 2022. Con todo, los 5.877 de los que tributan en la localidad tuvieron que ingresar a Hacienda unos 33,5 millones de euros, de media, 5.704 euros por residente, una subida de un 28% por tributante.