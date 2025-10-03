Herido en Oleiros un motorista al cruzársele un animal en la carretera
El conductor sufrió una caída en la zona del puerto de Lorbé esta madrugada
Europa Press
Un motorista ha resultado herido en la madrugada de este viernes en Oleiros (A Coruña) al caerse de su vehículo mientras trataba de esquivar a un animal que se le cruzó en la carretera.
Tal como ha informado el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 06.50 horas y fue un particular el que informó de que el varón había caído en la zona del puerto de Lorbé, en Dexo.
Minutos después, era el propio implicado el que avisó a los servicios de emergencia, indicando que un animal se le había cruzado, por lo que perdió el control del vehículo, cayendo y sufriendo lesiones en una pierna.
Así, se solicitó la ayuda de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local de Oleiros.
