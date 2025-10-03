Patrimonio autoriza la obra para suprimir el punto negro de Villa Julia, en Guísamo

La Dirección Xeral de Patrimonio ha dado luz verde finalmente al proyecto presentado por la Diputación para suprimir el punto negro de Villa Julia, en Guísamo.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, acompañado por la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, visitó hoy este peligroso punto de la carretera DP-0810 para anunciar en persona a la "buena nueva".

Formoso destaca la importancia del permiso de patrimonio, que permite reducir la superficie de esta finca protegida para ensanchar la vía, y promete ejecutar las obras "en el plazo más breve posible": "La Diputación está dispuesta a resolver un problema de seguridad gravísimo que arrastramos desde hace muchos años. La obra es sencilla, pero requería un permiso de Patrimonio que nos tenía bloqueados. Por encima de la vida humana no hay nada, ni el patrimonio ni el medio ambiente. Y en este caso se puso en duda esa prioridad", apuntó el responsable provincial, que se comprometió a realizar la actuación "de forma respetuosa con el patrimonio, afectando lo menos posible al propietario pero sin dejar de ejercer la autoridad pública para proteger la vida de las personas que pasan por la carretera".

La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, recordó que la "lucha" por resolver este problema de seguridad vial comenzó hace ya más de veinte años. En 2004 la Diputación llegó a aprobar un proyecto, pero la Justicia dio la razón al propietario, que se opuso a la expropiación del muro y parte de la finca, ambos catalogados. El atropello mortal de un ciclista en 2020 reactivó las protestas y llevó al Gobierno provincial a iniciar la tramitación de un nuevo proyecto, que ha obtenido finalmente el visto bueno de Patrimonio,

"No puede ser que la Justicia avale los intereses de una persona por encima del bien común y de la seguridad de las personas que circulan por una carretera con muchísimo tráfico. Hubo hasta amenazas muy serias del propietario a los técnicos de la Diputación. Espero que ahora sí, que esta vez sea la definitiva", celebró con cierta cautela la regidora.

Entre los vecinos, la misma alegría contenida. "Estamos con ciertas reticencias, pero esperamos que sea verdad. La culpa también fue nuestra por no hacer una manifestación semanal, pero tiene que prevalecer el bien común sobre el particular, que además no tiene razón ninguna en este caso", apunta Carlos Rilo, uno de los afectados.