Premios, regalos y ‘tardeo’ en la campaña navideña de los comerciantes de Sada

La asociación de comerciantes de Sada, Acesada, presentó el miércoles a los socios la campaña de Navidad, que comenzará el 5 de diciembre y se prolongará durante un mes. Como novedad, el colectivo permitirá la participación de los comercios que no estén adheridos a la entidad previo pago de una cuota.

Los comerciantes sortearán más de 4.000 euros en premios entre los clientes y ofrecerán 1.000 euros en regalos directos, como bolsos de tela, libretas, llaveros o bolígrafos. Para dinamizar las fiestas navideñas, Acesada programa dos tardeos de 17.00 a 21.00 horas el viernes 19 de diciembre y el viernes 2 de enero con música en directo, actividades infantiles y visitas de Papá Noel y un paje real respectivamente. Esos días, todos los comercios realizarán ofertas y promociones especiales.

Feria en Betanzos

La Praza García Irmáns acogerá este fin de semana un nuevo mercado de oportunidades. Se trata de una feria organizada por el Concello de Betanzos con la colaboración de Acebe, Chescasco, la Diputación y la Xunta y contará con descuentos, zona de ocio infantil y música en directo. El mercado, en el que participarán 18 establecimientos, permanecerá abierto en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas el sábado y de 11.00 a 20.00 el domingo.