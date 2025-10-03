El PSOE exige eliminar símbolos franquistas de varias fuentes

El PSOE de Arteixo presentó en el último pleno un ruego para solicitar la eliminación de la simbología franquista que aún permanece visible en fuentes y lavaderos públicos de las parroquias de Suevos y Loureda, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

El portavoz socialista, Martín Seco, recordó que la ley obliga a las administraciones locales a retirar este tipo de elementos, que «exaltan la Dictadura y la sublevación militar, y que deben desaparecer de los espacios públicos por respeto a la memoria y a la convivencia democrática».

Sin embargo, los socialistas se quejan de que la respuesta del grupo de Gobierno del PP fue «comparar nuestra propuesta con la posibilidad de eliminar también las pagas extras de verano, las presas hidráulicas construidas a lo largo del período franquista o incluso el seguro de enfermedad». Una intervención que los socialistas califican de «inadmisible por banalizar una cuestión tan seria como la reparación de la memoria democrática».

Los socialistas piden que se inicien «de inmediato» los trámites para retirar las referencias franquistas de estas dos infraestructuras y recuerda que la Ley de Memoria Democrática deja claro que este tipo de símbolos no tienen cabida ni en edificios públicos.