Rockanroleiros calienta motores para el fin de semana

Rockanroleiros calienta ya motores para llenar de música la plaza de Esther Pita este fin de semana. El festival desveló este jueves los horarios de las bandas que participarán.

El sábado los conciertos comenzarán a las 20.00 horas de la mano de J. Teixi Band, la formación liderada por Javier Texidor y que explora la música negra. Después será el turno de Burning, un grupo rock madrileño, y la noche la cerrará Luback a las 00.00 horas.

El domingo será el día de las bandas locales, con The Black Age y MáXicA, que comenzarán a tocar en la sesión vermú. Para estos últimos serán su sexto año tocando en el festival. Otras tres formaciones más Madame Bird, encabezada por Carla de Figueredo; TPM, que fueron finalistas de la batalla de bandas en el Flores Rock de 2024, y Desubicados, una banda nacida en el 2014.