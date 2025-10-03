Voluntariado Cambre acusa a una edil de acceder a su local
Dice que lo hizo sin su permiso | El Concello replica que no le constaba que estuviera en uso
Voluntariado Cambre denunció este jueves que la concejala de Servicios Sociales, una asesora y otra persona ajena al consistorio entraron sin su permiso en el local desde el que opera. La entidad denuncia los hechos sucedidos en junio tras intentar conseguir sin éxito una reunión con Alcaldía para que les explicaran por qué la edil había entrado en el local. El Ayuntamiento señala que la edil estaba buscando un local libre y que el de Voluntariado Cambre no constaba que estuviera ocupado.
La asociación explica que las tres personas se personaron ante el funcionario del edificio de O Temple e interrumpieron «de forma abrupta» a varias personas que estaban en otros de los locales del inmueble. Voluntariado Cambre muestra preocupación por la intromisión ya que en su local había información sensible de los socios así como dinero.
