La Xunta estudiará mejoras en las gradas del instituto Manuel Murguía de Arteixo

El secretario general técnico de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Manuel Vila, aclaró este jueves que la Xunta estudiará desde el punto de vista técnico, en colaboración con el Ayuntamiento de Arteixo, la intervención de mejora que se pueda acometer en las gradas del instituto Manuel Murguía de Arteixo. En respuesta a la propuesta lanzada el día anterior por el grupo socialista, los populares aseguraron que la Unidad Técnica revisó en agosto la instalación y concluyó que no existe riesgo para la seguridad de los alumnos. Recordaron además que la Xunta está invirtiendo 4 millones de euros en obras de mejora en los centros educativos de Arteixo al amparo del Plan de nova arquitectura pedagóxica.