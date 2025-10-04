Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abiertas las ayudas a estudiantes de Coirós

Las ayudas al estudio y para el transporte escolar del Concello de Coirós para el curso 2025/26 ya se pueden solicitar. El plazo máximo para pedir estas subvenciones será hasta el 31 de octubre, y podrán acceder a ellas las familias empadronadas en el municipio de Coirós.

