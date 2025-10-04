Alternativa de Carral denuncia competencias «irregulares»

Alternativa dos Veciños de Carral acaba de presentar por registro una solicitud de informe dirigida al alcalde y a la secretaria municipal, tras «constatar que varios concejales y concejalas están ejerciendo funciones propias del Gobierno sin contar con el correspondiente decreto de delegación de competencias, tal y como exige la legislación vigente».

El grupo afirma que esta situación ya había sido advertida en el pleno municipal del pasado 10 de septiembre, donde Alternativa denunció públicamente que el concejal tránsfuga estaba asumiendo competencias de manera «irregular», sin que existiera delegación legal ninguna. En este sentido, el Concello de Carral indicó que todavía no se han repartido las áreas de trabajo ni los salarios, siendo una cuestión que tienen que pasar por pleno.