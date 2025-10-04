Arqueiros de Cambre invita a sumar nuevos socios al club
Arqueiros de Cambre abre la puerta a todos aquellos que se quieran iniciar en el sector. No importa la edad ni la condición física, el club anima a todos a participar en sus jornadas para iniciarse en el deporte. Las clases de iniciación a tiro con arco se impartirán en el pabellón de Brexo, en Lema, los sábados (de 17.00 a 20.00 horas) y los domingos (de 11.00 a 14.00 horas).
La temporada se inicia ahora en octubre, y permanecerá activa hasta el mes de mayo. «Desconecta de tu rutina, mejora tu concentración y descubre una afición que engancha», asegura el club, que dice este deporte es una gran oportunidad para conocer a gente o para participar con familia y amigos.
Los interesados en conocer más información sobre las condiciones de los cursos, inscripciones y formaciones deberán enviar un mensaje al correo electrónico arquerosdecabre@gmail.com.
