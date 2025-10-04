Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arteixo ofrece un curso sobre agricultura ecológica este mes

El ingeniero Jairo Restrepo impartirá las clases del 23 al 25 | El taller cuenta con 30 plazas

RAC

Arteixo

El Concello de Arteixo ofrecerá un curso sobre agricultura ecológica en el espacio de Monticaño los días 23, 24 y 25 de octubre, en horario de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.30 horas.

El taller estará impartido por Jairo Restrepo, un ingeniero agrónomo, consultor y formador, que lleva más de 35 años compartiendo conocimiento y experiencias sobre la agricultura orgánica en más de 30 países. El curso estará centrado en aumentar la fertilidad del suelo y mantenerlo vivo, aprovechamiento de recursos locales naturales, reducir la dependencia de recursos foráneos y recuperar el control sobre las explotaciones y ganar autonomía.

El precio del taller es de 210 euros por persona, y de 105 euros para las personas empadronadas en Arteixo o clientes de Sumarte. El curso cuenta con un total de 30 plazas, que se otorgarán por riguroso orden de inscripción.

