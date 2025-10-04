Betanzos celebra la Semana de la Tortilla del 10 al 19 de octubre

Betanzos se prepara para la décimoquinta Semana de la Tortilla, del 10 al 19 de octubre, con la participación de 14 locales de hostelería: A Cova do Frade, Adega Lastras, Burger City Café de Segundo, El Arrozal, Cervecería Yocri, Café Bar Capricho, Mesón Avenida, El Plaza, Restaurante Casanova, Bar Galicia, Bar Kutako, Vinoteca Versalles, O Noso Recuncho y La Travesía Vinos.

La gran novedad de esta edición es la aplicación móvil GastroBetanzos, desde la que se podrá consultar la programación, votar por la tortilla favorita y participar en sorteos. Los usuarios deberán escanear un código QR en cada local. Con cinco entrarán en el sorteo de cinco experiencias gastronómicas en ‘Restaurantes de la Biosfera’ y cinco lotes de productos de Coca Cola. Además, quienes completen la ruta podrán elegir con su voto el ganador del Premio Popular.

Las tapas de tortilla costarán 2,5 euros y las enteras 20, disponibles entre las 12.30 y las 15.00 y de 20.00 a 22.00. Los viernes y sábados, el horario de cena se amplía hasta las 23.00. La Semana de la Tortilla también incluye la Mejor Tortilla Casera. Los interesados podrán inscribirse del 7 al 15 de octubre en la Oficina de Turismo o enviando un correo a eventos@betanzos.gal.