La comedia ‘Sol fuerza’, mañana en Sada

El auditorio de la Casa da Cultura de Sada acogerá este domingo 5 de octubre la representación de Sol fuerza, una comedia dirigida por Xosé Leis que combina retranca, historia y crítica social. El elenco está formado por Lucía Veiga (nominada a los Premios Goya como mejor actriz revelación), Manu Fernández y Virxinia Bermúdez. El espectáculo comenzará a las siete de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo.