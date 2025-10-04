El Concello de Arteixo abre la convocatoria para solicitar subvenciones educativas

El Ayuntamiento de Arteixo acaba de publicar la convocatoria de subvenciones que irán dirigidas este año a entidades de la comunidad educativa. Unas ayudas que contarán con un presupuesto total de 10.000 euros, destinado íntegramente a actividades educativas y equipamiento.

El Concello indica además que en estas ayudas se incluyen a las Anpas y consellos escolares del término municipal para la creación o mantenimiento de actividades que realicen, así coma en la dotación de equipamientos para las programaciones que desarrollen en materia de educación.

Podrán acceder a estas ayudas las entidades legalmente constituidas que cumplan los requisitos de la ordenanza municipal y las bases reguladoras publicadas en el BOP el 11 de septiembre de 2018.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días desde la publicación en el Boletón Oficial de la Provincia (BOP), y la justificación de los proyectos deberá realizarse antes del jueves 30 de octubre.

Con esta iniciativa, el Concello de Arteixo refuerza su compromiso con la educación, facilitando recursos y apoyo a las entidades que trabajan por mejorar la experiencia educativa de las niñas y los niños del término de Arteixo.