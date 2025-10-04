La Diputación entrega seis ‘scooters’ a Protección Civil de Abegondo
La agrupación municipal las recibió en el parque móvil provincial, al igual que las de Carballo, Mazaricos, Muros, Rianxo y Ribeira
El presidente de la Diputación de, Valentín González Formoso, y la diputada de Medio Rural, Cristina Capelán, hicieron entrega este viernes de varias scooters a seis agrupaciones de Protección Civil de la provincia, entre ellas a la de Abegondo, con el objetivo de reforzar los medios materiales del voluntariado y «facilitar su intervención en situaciones de emergencia o en dispositivos preventivos».
La entrega se realizó en el parque móvil de la Diputación, con la presencia de representantes de las agrupaciones y responsables municipales, entre ellos el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, que quiso agradecer la cesión. Las motos también fueron entregadas a las agrupaciones de Carballo, Mazaricos, Muros, Rianxo y Ribeira.
Formoso subrayó que la Diputación está «comprometida con el fortalecimiento de las agrupaciones de Protección Civil de la provincia, dotándolas de medios y formación para mejorar su respuesta y destacó la importancia de contar con medios como estas scooters, que permiten actuar con más agilidad y eficiencia».
La diputada Cristina Capelán añadió que se trata de un reconocimiento a la labor de las agrupaciones, formadas por personas voluntarias que dedican su tiempo a cuidar de los demás y contribuir a la seguridad del vecindario.
Esta acción se enmarca dentro de la apuesta de la Diputación por la dotación de recursos materiales y formativos para el voluntariado de Protección Civil. A lo largo de 2025, la institución provincial recordó que destina cerca de 200.000 euros a inversiones y actividades de las agrupaciones de Protección Civil de la provincia.
