Una empresa frena la licitación del control del agua en Arteixo por sus cláusulas «restrictivas»

El Consejo de Administración de Sumarte, la empresa encargada de la gestión servicios municipales de Arteixo, ha paralizado el proceso de licitación para la contratación del servicio de toma de muestras y análisis de la calidad de las aguas.

La medida llega después de que el propio Concello estimase esta semana un recurso interpuesto por la empresa Indrops Medioambiente S.L., que presentó formalmente sus quejas a la empresa licitadora alegando que sus cláusulas eran «restrictivas».

En concreto, la compañía cuestiona el requisito de que el laboratorio tenga que estar situado en el municipio de Arteixo o a menos de 10 kilómetros del mismo. También incluye una queja por la exigencia del Concello de prestar servicio en un plazo máximo de 30 minutos.

Un contrato de dos años por 263.500 euros

La empresa recurrente considera que dichas limitaciones «no guardan relación directa con el objeto del contrato y pueden excluir a empresas plenamente capacitadas, dado que la normativa permite garantizar la conservación y transporte de muestras sin que la ubicación geográfica sea un factor determinante».

El contrato, con un valor estimado de 263.500 euros y una duración máxima de dos años prorrogables por otros dos, había sido aprobado el pasado 15 de julio de 2025 y publicado en el Portal de Contratación del Sector Público.

El informe jurídico emitido por el secretario del Consejo de Administración de Sumarte avaló la reclamación el 1 de octubre, concluyendo que la restricción de distancia no superaba el «test de razonabilidad en idoneidad y proporcionalidad» y que existían alternativas menos restrictivas, como exigir la acreditación en normas internacionales de muestreo y transporte de agua.

De esta forma, la empresa encargada de la gestión del agua en Arteixo tendrá que reelaborar el documento de pliegos para volver a salir a concurso.

Inspección en hogares e industrias

El contrato tenía como objeto realizar los controles periódicos exigidos por la normativa sobre la calidad del agua de consumo humano, ya que Sumarte gestiona actualmente tres sistemas de abastecimiento: la zona de Sabón, la zona de Sisalde y las áreas suministradas por Emalcsa, que en conjunto dan servicio a más de 25.000 habitantes, además de a polígonos industriales y comercios locales.

El pliego preveía además múltiples puntos de muestreo distribuidos entre depósitos, redes de distribución y zonas de consumo, esencialmente para garantizar la seguridad de los hogares e industrias.