Agentes de la Guardia Civil de A Coruña descubrieron un taller de reparación de coches ilegal que estaba operando en la parroquia de Vilaboa, en la localidad de Culleredo.

La Guardia Civil descubre un taller ilegal en Vilaboa

Miembros de la Patrulla Fiscal y Fronteras (Pafif) se desplazaron hasta la zona para realizar un servicio propio en la localidad. Los hechos se produjeron cuando durante este control localizaron un local comercial en el que distinguieron que se estaba realizando una actividad de arreglo de coches, aunque el bajo no contaba con ningún tipo de señal o indicación que pudiera identificar a qué se dedicaba en su exterior.

Los agentes entraron en el interior y procedieron a la inspección del negocio. Durante la comprobación los guardias civiles hallaron en el establecimiento un turismo que el responsable estaba arreglando, además de una gran cantidad de residuos sólidos de otros vehículos que habían sido reparados con anterioridad, como piezas de motores, retrovisores, luces o parachoques.

Los miembros de la Pafif procedieron después a solicitarle al responsable del negocio la documentación que le permitía para ejercer esta actividad, pero la persona admitió que no tenía licencia para operar este taller.

La Guardia Civil procedió a la redacción del acta-denuncia. En ella acusan al responsable de supuestas infracciones a las leyes 6/2021 de residuos y suelos contaminados de Galicia, así como la ley 5/2000 de infracciones y sanciones en el orden social. Además, los guardias civiles incluyen en el acta-denuncia infracciones a la ley 9/2023 del emprendimiento y la competitividad de Galicia y a la ley 9/2004 de la Seguridad Industrial de Galicia.