Jornadas en Betanzos sobre compostaje

El Consorcio das Mariñas programa este mes varias jornadas informativas sobre compostaje en Betanzos. Técnicos de la entidad ofrecerán charlas y entregarán material en los locales sociales de Infesta (9 de octubre), Guiliade (20 de octubre) y Xanrozo (28). Más información en la web del Consorcio.

