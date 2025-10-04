‘Libros solidarios’ dará mañana inicio a la Romería de San Miguel
Arteixo
La Romería de San Miguel de Pastoriza, en Arteixo, dará inicio este sábado, 5 de octubre, con ‘Libros solidarios’, una actividad con la que la organización realizará un intercambio de libros a cambio de alimentos, que irán dirigidos al Banco de Alimentos Rías Altas, a partir de las 12.00 horas. A las 13.30 horas actuará el Grupo de Maiores da Baiuca y a las 14.00 horas será el turno de Jr Pazos Exclusive, que será el encargado de amenizar la sesión vermú. La celebración continuará los días 24, 25 y 26 de este mes con diversas actividades, música en vivo y gastronomía.
