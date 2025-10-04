O BNG pide un bus en Bergondo para o cribado de cancro de mama
Bergondo
O BNG de Bergondo propuso no pasado pleno que o Concello habilite un transporte para as mulleres que teñen que realizar o cribado de cancro de mama na Coruña. «Moitas delas non contan con transporte para poder desprazarse al hospital, ademais, a súa localización con poucos espazos para aparcar é unha dificultade engadida», indica a portavoz do grupo, David Carro.
