Oleiros pide a la Xunta reparar un muro del colegio de Juana de Vega
Oleiros
El Ayuntamiento de Oleiros remitió a la Consellería de Educación un informe técnico para reclamar la «inmediata» reparación de un muro del colegio Juana de Vega de Nós, que presenta riesgo de caída.
«Es necesario y urgente actuar para eliminar el importante riesgo de derrumbamiento y caída de material, teniendo en cuenta, sobre todo, que la situación empeorará con la llegada de lluvias y temporales», sostiene el Concello.
Para evitar riesgos, la zona afectada por posibles derrumbamientos o desprendimientos de material del muro deteriorado fue jalonada para impedir el paso.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una jornada picante en Oleiros: 'Se trata de disfrutar la experiencia de picante, no de sufrir
- Una empresa del grupo Caamaño en Alvedro tramita su legalización
- Fallece Joaquín Barral, padre de la alcaldesa de Betanzos
- El Consultivo da luz verde para anular tres contratos en Cambre
- Arteixo cederá una parcela a la Xunta para construir 14 viviendas públicas
- Herido un joven en Bergondo al recibir el impacto de la rueda de una furgoneta que se desprendió mientras circulaba
- El clan de la Mora pierde su inmueble mientras el bloque vecino sale a la venta
- Los padres de Perillo, en Oleiros, arrancan las protestas por la falta de profesores