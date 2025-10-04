Oleiros pide a la Xunta reparar un muro del colegio de Juana de Vega

El Ayuntamiento de Oleiros remitió a la Consellería de Educación un informe técnico para reclamar la «inmediata» reparación de un muro del colegio Juana de Vega de Nós, que presenta riesgo de caída.

«Es necesario y urgente actuar para eliminar el importante riesgo de derrumbamiento y caída de material, teniendo en cuenta, sobre todo, que la situación empeorará con la llegada de lluvias y temporales», sostiene el Concello.

Para evitar riesgos, la zona afectada por posibles derrumbamientos o desprendimientos de material del muro deteriorado fue jalonada para impedir el paso.