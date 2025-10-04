‘Outono de contos’ vuelve a A Laracha para el público infantil

El ciclo Outono de contos, que irá dirigido al público infantil, regresa este mes a A Laracha con una amplia programación literaria que se extenderá del 10 al 26 de octubre.

El viernes día 10 la casa de la cultura abrirá sus puertas a las 18.30 horas para escuchar As peripecias de Xurxo, de Malasombra produccións. Dirigida a mayores de 3 años, se trata de una comedia que aborda el maltrato escolar y el acoso, pero también la empatía, el respeto y la amistad.

La semana siguiente, el viernes 17, el centro sociocomunitario de Caión traerá As aventuras de Mariña, de Galeatro, a las 18.00 horas. Dirigido también a mayores de 3 años, la sesión de cuentacuentos combina la narración oral y el teatro de marionetas empleando como hilo conductor la contaminación.

El día 24, el centro cultural de Paiosaco ofrecerá Contos de Caverna, de Lila Teatro, a las 18.00 horas. Dirigido a mayores de 5 años, la pieza está pensada como un homenaje a los mayores, y estará protagonizada por dos señores que pasan el tiempo contando «batallitas».

Por último, la biblioteca de A Laracha acogerá a las 12.00 horas Cu-cú, tas-tás, un cuentacuentos para bebés de Barriga Verde consistente en un espectáculo visual y musical que intenta potenciar la capacidad de atención de los más pequeños.