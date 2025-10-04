Paderne ofrece clases de refuerzo gratuitas a escolares
El programa está dirigido al alumnado de educación Infantil, Primaria y Secundaria
El Concello de Paderne ofrece clases de refuerzo gratuitas al alumnado de educación Infantil,. Primaria y Secundaria de municipio. Se trata de una actividad financiada íntegramente con fondos municipales y ofrecerá, en concreto, clases de inglés, matemáticas, informática y lengua (castellana y gallega) en horario de 16.00 a 20.30 horas, según detalló este viernes el Ejecutivo municipal en la presentación de la programación en el bajo de la Casa Consistorial. «Queremos que este programa no solo sirva para fortalecer conocimientos, sino también para ofrecer un espacio de acompañamiento, motivación y crecimiento personal de todos los niños y niñas participantes», apuntó el alcalde, Sergio Platas.
La presentación de este programa formativo finalizó con una representación teatral para público familiar.
