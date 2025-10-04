Rockanroleiros vuelve a los orígenes del festival con el foco en el rock español

El rock en español se apoderará este fin de semana de las calles de Oleiros con el inicio de Rockanroleiros. La primera directiva vuelve para retomar las riendas de un festival que ya cumple ocho ediciones y se ha convertido en una de las citas imperdibles del otoño en el entorno de Santa Cristina.

El evento está organizado por de la asociación Musicoleiros y el Concello. Después de tres años la primera directiva que comenzó el festival se encarga de nuevo de la cita local.

«Desde que empezamos queríamos traer a Burning, pero por falta de presupuesto y disponibilidad no pudimos, pero este año sí», afirma Javier Areal, que añade que «es la oportunidad de verlos con banda completa, porque vienen con una sección de metales».

Los madrileños estarán tocando en Santa Cristina este sábado a las 22.00 horas, junto con Luback y J. Teixi Band. Y es que este año, aunque se admiten todos los estilos dentro del rock, se han acabado centrando por algunas de las formaciones más representativas dentro del panorama español.

Pero la realidad es que el festival podía llenar un cartel solo con las bandas locales, que tocarán durante la sesión vermú y de tardeo el domingo a partir de las 13.00 horas. «En Oleiros ahora mismo hay muchas bandas, cada vez hay más y estamos teniendo muchas peticiones de bandas para entrar en la asociación de Musicoleiros», dice Areal, que añade que ante este volumen han decidido ir rotando año tras año a las formaciones para que todo el mundo tenga la oportunidad de tocar en un gran escenario. El domingo, además, habrá un mercado con puestos de artesanía y relacionados con la música.

El festival sigue siendo una de las citas más importantes de Oleiros, pese a la saturación de eventos de este tipo y el incremento generalizado de los cachés de los artistas tras la pandemia. «Nosotros siempre hemos tenido suerte. La gente de aquí nos conoce y muchos de los espectadores que nos saludan, ya son clásicos», señala Areal.