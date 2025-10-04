Vía libre para eliminar el punto negro de San Paio tras 20 años de protestas

La Dirección Xeral de Patrimonio ha dado luz verde con condiciones al proyecto presentado por la Diputación para suprimir el punto negro de Villa Julia, en Guísamo. La autorización llega tras veinte años de protestas, conflictos judiciales y accidentes en este tramo de la carretera DP-0810 a su paso por San Paio en el que la vía se estrecha peligrosamente por los problemas para expropiar parte de la finca protegida de Villa Julia.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, acompañado por la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez, y el primer teniente de alcalde, Juan Fariña, visitó la zona para anunciar en persona a los vecinos la «buena nueva». El anuncio llega justo 20 años después de la primera protesta vecinal por la negativa del propietario de Villa Julia a permitir la expropiación de los terrenos para ampliar la calzada.

Tras el visto bueno de Patrimonio, Formoso se compromete a ejecutar la obra «en el plazo más breve posible»: «La Diputación está dispuesta a resolver un problema de seguridad gravísimo que arrastramos desde hace muchos años. La obra es sencilla, pero requería un permiso de Patrimonio que nos tenía bloqueados. Por encima de la vida humana no hay nada y en este caso se puso en duda esa prioridad», apuntó el responsable provincial, que se comprometió a realizar la actuación «de forma respetuosa con el patrimonio, afectando lo menos posible a la propiedad.

La alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez, recordó que la «lucha» por resolver este problema de seguridad vial comenzó hace ya más de veinte años. En 2004 la Diputación llegó a aprobar un proyecto, pero la Justicia dio la razón al propietario, que se opuso a la expropiación del muro y parte de la finca, ambos catalogados. El atropello mortal de un ciclista en 2020 reactivó las protestas y llevó al Gobierno provincial a iniciar la tramitación de un nuevo proyecto, que ha obtenido finalmente el visto bueno de Patrimonio.

«No puede ser que la Justicia avale los intereses de una persona por encima del bien común y de la seguridad de las personas que circulan por una carretera con muchísimo tráfico. Hubo hasta amenazas muy serias del propietario a los técnicos de la Diputación. Espero que ahora sí, que esta vez sea la definitiva», celebró con cierta cautela la regidora. Deseo similar al de su socio, Juan Fariña, de Alternativa, que celebra que Patrimonio «reconsidere una protección incomprensible».

Entre los vecinos, la misma alegría contenida. «Estamos con ciertas reticencias, pero esperamos que sea verdad. La culpa también fue nuestra por no hacer una manifestación semanal, pero tiene que prevalecer el bien común sobre el particular, que además no tiene razón ninguna en este caso», apunta Carlos Rilo, uno de los afectados.

El dueño recurrió dos veces a la Justicia, una de ellas por un magnolio

La mejora del tramo de la DP-0810 a su paso por San Paio chocó hasta en dos ocasiones con la Justicia. La primera, en 2005, finalizó con una sentencia favorable al propietario de la quinta Villa Julia (ahora Valdeameno) al amparo de un informe desfavorable de Patrimonio a la expropiación del cierre y parte de la finca de esta quinta alegando que se trataba de un inmueble protegido y recibiría un «impacto muy negativo» ya que el edificio se vería «perjudicado gravemente».

El fallo judicial obligó a la Diputación a renunciar a la ampliación de la calzada en este tramo de la vía. El Ejecutivo provincial se comprometió en aquel momento a analizar alternativas, pero los trámites quedaron en punto muerto hasta 2020, cuando el atropello mortal de un ciclista reactivó las protestas vecinales.

La Diputación retomó las gestiones y un año después, el propietario de la quinta solicitó a la Xunta incluir un magnolio que limita con el cierre de la finca en el Catálogo de Árbores Senlleiras. La Diputación y Bergondo se opusieron, al interpretarlo como un intento de impedir la ampliación de la vía. La Xunta denegó la solicitud y el propietario recurrió sin éxito a la Justicia, que en esta ocasión rechazó su recurso.

Patrimonio accede ahora a la solución que plantea la Diputación, que afectará al cierre, arbolado y una pérgola con la condición de que el impacto sea «el menor posible».