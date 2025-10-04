El vial para conectar Icaria costará 326.000 euros

Las obras para el vial de Oleiros que conectará la carretera AC-12 y la avenida das Mariñas con la nueva urbanización Icaria IV tendrán un presupuesto de 326.328 euros. La Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia ha sacado a información pública el proyecto, que incluye la instalación de servicios básicos en una parcela de 1.147 metros cuadrados.

El vial planificado será de un solo sentido, para salir desde la propia urbanización. Para entrar en el espacios, cuando estén construidas las casas, se podrá hacer desde la avenida Rosalía de Castro, que atraviesa el sector hasta la AC-12; o desde la rúa Revolta, para lo que habrá que ir hasta la rúa Areal, la rotonda de Sol y Mar.

Las obras, según detalla la memoria del proyecto, tendrán un plazo de ejecución de unos ocho meses. Hasta cinco trabajadores participarán en los trabajos en cada fase. La instalación de la red eléctrica y alumbrado será la partida que requiera una mayor inversión con 119.249 euros.

La parcela colinda tanto con la avenida das Mariñas como con la rúa Revolta y la memoria del proyecto señala que «será cedida al Ayuntamiento gratuitamente, libre de cargas y gravámenes». En ella se realizarán la creación de aparcamientos y aceras, además de instalarse las redes de distribución de agua, de alcantarillado y de alumbrado público, los elementos de jardinería y el mobiliario urbano. Todos ellos tendrán que dar servicios a unas treinta viviendas planeadas en la zona, aunque la nueva urbanización en Icaria tiene prevista la construcción de 290 viviendas, además de edificios de uso terciario. El proyecto se ejecuta en dos polígonos, el oeste con 177 viviendas y el este con 113.

Habrá espacio para una veintena de plazas de aparcamiento, incluidas las disponibles para discapacitados, así como una pequeña zona verde al final de la urbanización donde está prevista la plantación de vegetación y, para salvar el desnivel, una grada. Además, se planea instalar dos bancos situados frente a la grada.

La planificación de la obra, que cuenta con un informe favorable de Carreteras, fue aprobada por el Ayuntamiento de Oleiros en marzo de 2024, después de que el Ministerio de Transportes obligase a hacer varias modificaciones.

La tramitación de estos trabajos se remonta a 2011. Entonces, el Ayuntamiento de Oleiros aprobó el proyecto para esta parcela, que al principio era de la empresa Consolidada de Promotores SL, para abrir y urbanizar este vial. El ministerio frenó la iniciativa cuando denegó la autorización para que los coches entrasen y saliesen directamente a la nacional, ya que se entendía que podría dificultar la circulación.

Parte de los trabajos de levantamiento de tierras empezaron y acabaron abandonadas cuando se rechazó el proyecto, del que ahora es responsable la Socimi Inmosupa, promotora de la obra.

El proyecto estará ahora a exposición pública durante 20 días hábiles. Toda la documentación se puede consultar tanto en la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Oleiros y la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, para que aquellos interesados en presentar alegaciones puedan hacerlo.