20 años de Elas: la asociación que tejió una red de apoyo a vecinas de Bergondo

Salir de caminata, acudir a clases de zumba, pintura, repostería o defensa personal; participar en un club de lectura o tomar un café en compañía son actividades que pueden parecer triviales pero que contribuyen, y mucho, a «romper el aislamiento» en municipios de población dispersa como Bergondo. Y ese fue uno de los propósitos que guio la fundación de Elas, una asociación feminista que sopla las velas de su vigésimo aniversario con un acto hoy en A Senra.

Fotografía de grupo de los participantes en una actividad de Elas. | LOC

Elas nació con una peculiaridad, relata su presidenta, Carmen García. Fue gestada por un grupo de vecinas y técnicas de los concellos de Bergondo, Sada y Betanzos. «Una mezcla poco habitual» que facilitó la creación de una amplia red de contactos a nivel institucional y asociativo. Elas está en todo. Forma parte del GDR Mariñas-Betanzos, del GALP, de la Reserva de Biosfera y mantienen un contacto permanente con los concellos, Diputación o con asociaciones como Fademur, la Federación Gallega de Daño Cerebral o Airiños para realizar jornadas y actividades que abordan todo tipo de temas: los cuidados, la menopausia, el edadismo, la brecha digital...., pero siempre con perspectiva de género.

«El 90% somos cuidadoras, yo por ejemplo», reflexiona Carmen. Ella es una «ochentera guerrera» que tiene claro cuál es el principal objetivo de Elas: «Hacer comunidad y crear espacios y tiempos en los que nos podamos encontrar las vecinas»: «Te puedes quedar muy aislada y ese aislamiento hay que romperlo», defiende.

En Elas no sobra nadie. Tampoco ellos. «Admitimos a hombres, aunque no hay muchos. Tenemos claro que el feminismo es igualdad», apunta la presidenta. Para promover una sociedad más equitativa, han puesto en marcha cursos de corresponsabilidad o intercambio de roles, dirigidos especialmente a los más pequeños.

Retos y agradecimientos

Elas celebró sus dos décadas de trayectoria con un acto de balance, agradecimiento y reflexión sobre las lacras por combatir, como la violencia de género. Entre los retos, «conseguir más socios» y, sobre todo, «conseguir el relevo generacional». En Elas la media de edad supera los cincuenta y le cuesta penetrar en la juventud : «En nuestro tiempo teníamos muy clara la necesidad de asociarnos. Ahora son más individualistas. Tenemos más redes sociales que nunca y estamos más solos que nunca», reflexiona Carmen, que agradece el apoyo de administraciones, asociaciones y cuerpos como Protección Civil durante estos 20 años.