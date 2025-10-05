Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bergondo se solidariza por el Alzhéimer

El próximo sábado 11 se celebrará el Urban Trail Polígono de Bergondo, una prueba solidaria organizada por la Comunidad de Propietarios del Polígono, el Concello y el Club Atlético, en la que todo lo recaudado irá para la Asociación de Familiares Enfermos de Alzhéimer de A Coruña.

