Cambre adjudica varios locales sociales a las asociaciones

El Concello de Cambre ha iniciado una ronda de contactos con las asociaciones del municipio con el objetivo de dotarlas de locales sociales adecuados para el desarrollo de sus actividades.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, anunció que ya se han adjudicado dos locales públicos: uno a la Asociación de Amas de Casa, que dispone de un nuevo espacio más adecuado para sus actividades, y otro a la Asociación de Pin Pon, que ha sido pintado y acondicionado según las solicitudes de sus miembros.

Todos los locales entregados a las asociaciones quedan cedidos y legalizados para las actividades propias de cada entidad que lo solicite. Respecto al local social de la Agrupación de Voluntariado, la alcaldesa aclara que esta agrupación no tiene legalmente cedido ningún local público en el Concello de Cambre.

La entrada de la Concejal de Asuntos Sociales se realizó con el fin de inspeccionar las instalaciones, hacer un inventario y comprobar su estado, constatando que no se desarrollaban actividades y que el local se utilizaba principalmente como almacén.

«El único objetivo del Ayuntamiento de Cambre es la regularización y mejora de todos los locales sociales, facilitando la labor de las asociaciones y beneficiando siempre a los vecinos», sostiene la regidora.