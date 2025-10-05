Un herido leve en el vuelco de un coche en la AC-12 en Perillo

Un coche volcó este sábado en el kilómetro 8 de la carretera AC-12, en Perillo, tras una salida de vía, dejando a una persona herida.

Fue un particular el que avisó a emergencias sanitarias sobre las 15.30 horas para alertar sobre el aparatoso accidente. Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Policía Local. No hizo falta la asistencia de los bomberos porque el herido salió del vehículo por si solo.