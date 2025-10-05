Un herido leve en el vuelco de un coche en la AC-12 en Perillo
Oleiros
Un coche volcó este sábado en el kilómetro 8 de la carretera AC-12, en Perillo, tras una salida de vía, dejando a una persona herida.
Fue un particular el que avisó a emergencias sanitarias sobre las 15.30 horas para alertar sobre el aparatoso accidente. Hasta el lugar se desplazaron también agentes de la Policía Local. No hizo falta la asistencia de los bomberos porque el herido salió del vehículo por si solo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una jornada picante en Oleiros: 'Se trata de disfrutar la experiencia de picante, no de sufrir
- El Consultivo da luz verde para anular tres contratos en Cambre
- Culleredo, Arteixo y Oleiros recibirán 6,5 millones de la UE cada uno para financiar sus proyectos
- Herido un joven en Bergondo al recibir el impacto de la rueda de una furgoneta que se desprendió mientras circulaba
- El clan de la Mora pierde su inmueble mientras el bloque vecino sale a la venta
- Oleiros externaliza la redacción de obras por falta de personal
- El colapso de una casa en ruinas dispara las quejas en calle Obra
- Una empresa frena la licitación del control del agua en Arteixo por sus cláusulas «restrictivas»