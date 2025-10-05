Mercabetanzos se clausura con una alta participación
Betanzos celebró un nuevo mercado de oportunidades en la plaza García Hermanos organizado por el Ayuntamiento y con la colaboración de Acebe, Chescasco, la Diputación y la Xunta, dentro del programa de promoción y apoyo al comercio local, con grandes descuentos, una zona de ocio infantil y música en directo. El Concello celebra el «gran éxito» de esta edición, que contó con diversos productos de óptica, textil, librería, estética, y alimentación. En ella participaron un total de 18 establecimientos locales.
