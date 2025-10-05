Una rama de gran volumen cae en el parque de Areeiros

Una rama de grandes dimensiones se desprendió de un árbol del parque de Areeiros, en Perillo, este sábado, debido al viento.

El suceso ocurrió sobre las 13.00 horas del sábado. Los vecinos avisaron a los Bomberos de Oleiros y Policía Local, que procedió a acordonar la zona hasta que los servicios de jardinería puedan retirar la rama la semana que viene. No hubo que lamentar ningún herido.