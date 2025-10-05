Un refugio para cuerpo y mente en A Laracha: "El yoga ayuda a relativizar los problemas"

Desconectar de los estímulos externos y mirar un poco más hacia dentro para dejar de lado el estrés de la rutina diaria es la propuesta de Marcos Fuentes y Raquel Paz. Una pareja coruñesa que ha decidido abrir Espazo Jampa, el primer centro de yoga y meditación en A Laracha, con el fin de compartir sus enseñanzas y crear «sangha», un término que emplean los grupos budistas para referirse a la comunidad.

Todo surgió cuando Marcos Fuentes, natural de Santiago, llegó a la villa a inicios de año para realizar un taller de yoga tibetano en el mismo espacio. «Daban clases de tai chi, pero la chica que lo llevaba lo iba a dejar, y vimos que todas las piezas encajaban con nuestra propuesta», afirma el profesor de yoga tibetano, que vio la oportunidad «idónea» de crear junto a su pareja un centro en el que poder «transmitir nuestra gran pasión».

Marcos lleva practicando yoga tibetano ocho años, y es instructor desde hace tres en diversos centros cívicos, además de profesor formador en vías de convertirse en maestro. Raquel lleva casi 20 en el sector, y terminó su formación en yoga integral hace tres años, además de ser instructora de yoga tibetano y estar formándose como profesora. «Nos turnaremos con las clases de yoga integral y tibetano, pero estamos abiertos a más colaboraciones de otras disciplinas relacionadas que quieran emplear este espacio», explica la coruñesa.

Los docentes preparan unas jornadas gratuitas desde este lunes para que la gente pruebe y tome contacto con sus clases. «Queremos que vengan a disfrutar y a tomar contacto con la tierra», explica Raquel Paz. Los instructores ofrecerán además sesiones de meditación y relajación, que, en el caso de las personas que vayan dos días por semana a clase, podrán adquirir de forma gratuita. Además, el estudio también contará con reiki, ayurveda y yoga infantil.

«Hacer yoga no consiste en practicar posturas imposibles», asegura Marcos Fuentes, que dice que el yoga es muy beneficioso para corregir la postura corporal. «Llevo tiempo dando clase a mayores de 70 años, y al final del curso muchos me dicen que ahora pueden sentarse con normalidad o levantar la pierna sin problema», afirma el instructor, que dice que todo es cuestión de «hábitos».

En su caso, ellos agradecen a sus maestros del Instituto Internacional de Yoga Tibetano de Vigo, Tibet Yoga Studio de A Coruña y Mahashakti todo lo aprendido y el apoyo que han recibido de su parte durante estos años. «Estamos muy unidos a ellos, porque nunca dejamos de aprender y somos una gran familia», sostienen los creadores de Espazo Jampa, que significa «amor bondadoso». Un término que describe «exactamente la filosofía que va con nosotros, por eso intentaremos poner todo nuestro amor en este proyecto que nace», asegura Raquel Paz.

Las clases se adaptarán a cada una de las personas interesadas en formar parte de su grupo de yoga, por lo que no existen barreras de edad. «El yoga te ayuda a dejar el estrés atrás y a relativizar los problemas», sostiene Marcos Fuentes, que dice que lo importante es llegar a la mente a través del cuerpo poco a poco. «Yo me dediqué muchos años a la hostelería, que es un mundo muy estresante, y con esto notas cambios importantes», señala.

Es por eso que su intención es organizar talleres infantiles para que los más pequeños cojan estos hábitos desde una edad temprana. «Cada vez están más pendientes de las pantallas y más desconectados de sí mismos, por eso es interesante que los niños y las familias se animen a probar los obradoiros que proponemos», afirman.

Esperan que los vecinos de A Laracha y sus alrededores le den una oportunidad al yoga y a la meditación, sea o no la primera vez que lo prueban, porque «nunca es tarde para empezar de nuevo», aseguran los instructores.