Riquezas e historias del Xalo, a golpe de ‘click’

Los principales bienes patrimoniales, atractivos y servicios del monte Xalo se presentan a golpe de click gracias a una aplicación móvil del mismo nombre impulsada por la Asociación Cultural Castelo Conta y la comunidad de montes vecinales de Castelo. «Todo tiene una orientación turística para que una persona de A Coruña ciudad que tiene el Xalo ahí al lado y no sabe que lo tiene ahí al lado pueda ir un día y enterarse de lo que tiene ahí», explica Álvaro Pérez, integrante de la asociación cultural y trabajador de la promotora Undodez, que materializó el proyecto. Tras la parte más útil y práctica, la iniciativa pretende servir también a la memoria, recoger y perpetuar sabiduría de transmisión oral, porque «son historias que vienen de atrás y, a medida que se muere la gente, se van perdiendo», apunta Pérez.

Captura de la ‘app’ Monte Xalo en un teléfono móvil. / LOC

Información sobre arquitectura y caminos, como la evolución de la iglesia de Santa María de Celas, del siglo XII; o las leyendas y ritos asociados a rocas como la Pedra redonda conviven en la app con información de servicios sobre bares o restaurantes, centros de salud, sucursales bancarias o gasolineras. Con esa múltiple mirada, la app permite tanto que un residente en A Coruña consulte «dónde comer» y conozca «la historia que está detrás de las fuentes, caminos o plantas» que puede visitar ese día hasta que se observen fotos del entorno y se escuchen o vean contenidos, en audio o en vídeo, en los que «aparece la gente de allí contando historias», describe Pérez.

Tras esta aplicación y el trabajo de la asociación y la comunidad de montes empuja la motivación de reivindicar el valor del monte más allá de la explotación maderera. «Pensar en una explotación sostenible del monte, diversificando usos, que no todo sea plantar y cortar, plantar y cortar, que es lo habitual. Hacer zonas recreativas, zonas, sí, para explotación de madera, y poner en valor lo que tiene el monte y las historias que tiene. Tiene muchísima historia que no es conocida», señala el miembro de Castelo Conta.

También, apunta, se busca «desestacionalizar la actividad» de la asociación, «que se nos sobrecarga desde hace algún tiempo esa semana de agosto [en la que se celebra el festival Castelo Conta]». Potenciar el intercambio de conocimientos —por ejemplo, sobre plantar— entre vecinos sin necesidad de llamar a expertos de fuera o potenciar la oferta de actividades para las mujeres mayores del entorno de Castelo son algunas de las actividades de la entidad cultural.

La aplicación se presentó en lo alto del monte durante el festival Castelo Conta, que impulsa el humorista y actor Xosé Antonio Touriñán. Está disponible para su descarga gratuita en móviles.