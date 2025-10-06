Noche de descuentos "salvajes" en Coruña The Style Outlets
El centro comercial programa el próximo jueves la ‘Jungle Night’, con siete horas de descuentos de hasta el 50% sobre el precio del outlet de marcas como Adidas, Mango o Desigual
El centro comercial Coruña The Style Outlets celebra este jueves, 9 de octubre, la noche de compras “más salvaje” con siete horas de descuentos de hasta el 50% sobre el precio de outlet de marcas como Adidas, Mango, Desigual, Guess, Home&Cook y muchas más. La llamada ‘Jungle Night’ de Coruña The Style Outlets comenzará a las 15.00 horas de este jueves y se prolongará hasta las 22.00 horas con ambientaciones salvajes, mocktails, DJ y pintacaras para los más pequeños. Además, se sortearán dos tarjetas regalo de 250 euros cada una con cada tique de compra de 65 euros o superior. Los clientes podrán aprovechar promociones especiales en Burger King, Estrella Park y Llaollao y probar auténticas pizzas italianas en el foodtruck de Sicilia in Bocca.
