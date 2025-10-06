Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noche de descuentos "salvajes" en Coruña The Style Outlets

El centro comercial programa el próximo jueves la ‘Jungle Night’, con siete horas de descuentos de hasta el 50% sobre el precio del outlet de marcas como Adidas, Mango o Desigual

Jungle Night en Coruña The Style Outlets.

Jungle Night en Coruña The Style Outlets. / LOC

El centro comercial Coruña The Style Outlets celebra este jueves, 9 de octubre, la noche de compras “más salvaje” con siete horas de descuentos de hasta el 50% sobre el precio de outlet de marcas como Adidas, Mango, Desigual, Guess, Home&Cook y muchas más. La llamada ‘Jungle Night’ de Coruña The Style Outlets comenzará a las 15.00 horas de este jueves y se prolongará hasta las 22.00 horas con ambientaciones salvajes, mocktails, DJ y pintacaras para los más pequeños. Además, se sortearán dos tarjetas regalo de 250 euros cada una con cada tique de compra de 65 euros o superior. Los clientes podrán aprovechar promociones especiales en Burger King, Estrella Park y Llaollao y probar auténticas pizzas italianas en el foodtruck de Sicilia in Bocca.

