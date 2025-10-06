Premio nacional para Oleiros y A Coruña por dos proyectos peatonales

El paseo fluvial entre Iñás y Nós, en Oleiros, y el diseño urbano de Pescadería de A Coruña, entre los Cantones y San Andrés, han recibido el premio nacional de Ciudades que Caminan. Representantes municipales recibirán el premio en una gala que se celebrará este mes de octubre en Cádiz. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, destacó la gran inversión que el Ayuntamiento había hecho para crear esta senda al anunciar el galardón ortogado dentro de la categoría de ciudades medianas

El Paseo dos Sentidos fue inaugurado en julio de 2024. Con cuatro kilómetros de longitud, discurre a la par que el rego de San Pedro y durante su recorrido se pueden ver elementos como lavaderos o un molino de 100 años de antigüedad. Pero la senda destaca sobre todo por su naturaleza con una variedad de especies de árboles, como sauces, abedules, alisos, avellanos, castaños, a su alrededor.

Para llevar a cabo el proyecto, el Concello tuvo que expropiar unas 65 fincas, 38.000 metros cuadrados, e invertir más de 3,5 millones de euros de las arcas municipales. El paseo también cuenta con una senda ciclista, zona de merendero y aparcamiento para turismos y caravanas.

Los galardones destacan las mejores acciones urbanísticas a nivel local para mejorar en ámbitos como la seguridad vial, la accesibilidad universal y el medio ambiente. No es la primera vez que los premios recalan en Galicia. En 2023, Vilagarcía de Arousa recibió el premio por la renovación de la calle Arzobispo Lago.