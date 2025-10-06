Dos policías de Arteixo con más de 25 años de experiencia: "Los tiempos han cambiado, pero las ganas permanecen intactas"

"Los tiempos han cambiado mucho desde que empezamos, pero las ganas permanecen intactas". Así lo aseguran Javier Villar y Bernardo Miranda, dos policías locales de Arteixo que acaban de recibir un Distintivo de Permanencia del cuerpo por llevar más de 25 años al servicio de la ciudadanía. Un reconocimiento que les enorgullece "enormemente", puesto que ellos mismos reconocen que lo suyo es ayudar a los demás, y que nunca se plantearon otra profesión.

Javier Villar, natural de Vimianzo, es uno de los veteranos de Arteixo, puesto que lleva trabajando en el municipio desde 1999. "Empecé mis primeras prácticas con 20 años, y las cosas han cambiado muchísimo desde entonces", señala el agente, que dice que su plantilla es una de las "más numerosas" de la comarca, con 32 policías en activo y un servicio de patrulla las 24 hora del día.

A sus 47 años, el vimiancés admite que cada día es distinto al anterior, y que la formación es "fundamental para poder hacer un buen trabajo". Coincide con él su compañero, Bernardo Miranda, que después de pasar por Caldas de Reis y Santiago, el agente llegó hace tres años a Arteixo tras conseguir un permiso de movilidad.

"Lo más alarmante es que las infracciones se han disparado desde la pandemia", indica el agente premiado, natural de Trazo. "El covid fue un antes y un después", asegura Bernardo Miranda, que achaca esta situación al "incremento de casos de personas con enfermedades mentales".

Los datos avalan sus vivencias

Los datos del Ministerio confirman lo que ambos perciben a diario: el índice de criminalidad aumentó un 3,3% en Arteixo en el pasado ejercicio. "Vivimos situaciones delicadas, que normalmente son las que se te quedan grabadas en la cabeza", señala Miranda, que dice que al poco tiempo de empezar a trabajar tuvo que atender un caso de suicidio.

"Cuando yo empecé estos casos eran anecdóticos, y ahora atendemos una barbaridad de llamadas por esta causa", afirma Villar, que dice que lo más preocupante es que las edades cada vez se están acortando más.

Desde un corte de suministro de agua, hasta un atropello o un perro perdido. Las llamadas son constantes en Arteixo, y cada "pequeña ayuda" es para ellos lo más gratificante de su trabajo. Ambos coinciden en que la paciencia y la vocación son las dos cualidades más importantes para unirse al cuerpo.

Más de 25 años después de sus inicios, Miranda y Villar hacen balance y consideran que, a pesar de los momentos complicados, "el camino no estuvo mal", y esperan que sus vecinos tengan la misma sensación. "Prestar tu ayuda a aquel que la necesita es lo más bonito de todo, y al final es con lo que te quedas", sostiene Villar.