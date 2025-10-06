Estos son los edificios que cambiarán con los fondos europeos en Oleiros

La reforma integral del mercado de Perillo, la transformación de la fachada marítima de Santa Cristina o la creación de un nuevo parque infantil en el Luis Seoane, serán algunos de los proyectos a los que Oleiros destinará los 6,5 millones de euros de fondos europeos que ha recibido del Plan EDIL.

Recreación de la futura obra del mercado de Perillo. | LOC

El Concello ya había optado en anteriores convocatorias a los fondos Next Generation, sin éxito, por lo que optó contratar una consultoría para redactar la Agenda urbana, el documento necesario para detallar los proyectos. El alcalde, Ángel García Seoane, señaló este lunes que inicialmente habían llevado ante el Ministerio de Hacienda, donde se realiza esta convocatoria, proyectos con un presupuesto de casi 15 millones de euros, que finalmente rebajaron a casi 11 millones.

Fachada de la biblioteca de Rialeda. | LOC

El regidor oleirense también desveló que los servicios técnicos municipales ya están trabajando para poder cerrar la redacción de estos proyectos y licitar las múltiples obras cuanto antes, para así poder cumplir los plazos estipulados por la financiación europea. «El Concello empezará en breves para contratar los proyectos definitivos», dijo el alcalde.

De esta forma, el Concello recibirá unos 6,5 millones, el 60% de la totalidad de los proyectos. «Esta financiación extra responde al esfuerzo de planificación y a la visión proyectada por el Concello para la mejora del territorio», afirma el consistorio oleirense.

La partida se destinará a varias obras pendientes o que ya están en marcha. Entre ellas, está por ejemplo, el multiusos de Bastiagueiro, que recibirá unos 2,5 millones de euros de estos fondos para adquirir el mobiliario deportivo necesario. «Se va a rehabilitar toda la zona del entorno, entre el nuevo auditorio y las pistas de skate», afirmó el regidor oleirense.

Dentro de la transformación marítima de Santa Cristina, el Concello busca reurbanizar la plaza Afundida y todo el paseo desde la Casa Sara hasta el hotel de Portocobo, además de rehabilitar las calles Mendel y López Seoane. La inversión total asciende a los 1,9 millones de euros en este proyecto, que cerraría las intervenciones en Santa Cristina, tras la reforma de la avenida principal ejecutada por la Diputación de A Coruña.

El otro gran proyecto que planea acometer el consistorio oleirense es la restauración completa del mercado de Perillo. Esta iniciativa lleva años en la lista pendientes del Concello, y había optado con anterioridad y sin éxito a unos 500.000 euros de fondos europeos. En esta ocasión está previsto que el Ejecutivo local invierta 5,1 millones de euros en su rehabilitación, un proyecto que incluiría el cambio de la cubierta, el reemplazo de las ventanas y colocar un jardín vertical en una de las fachadas del mercado. El entorno del mercado también entra dentro del proyecto, con la habilitación de cargas y descargas y arreglar las zonas verdes.

La mejora en la eficiencia energética servirá también para intervenir en el castillo de Santa Cruz, donde también se harán obras para sustituir los ventanales actuales y mejorar la iluminación. La financiación europea se utilizará para trabajos similares en la biblioteca Rialeda, donde también se ejecutarán obras de impermeabilización, se planea renovar la cubierta y los jardines del entorno, con un presupuesto de 1,2 millones de euros.

Debido a que los fondos están vinculados a la reurbanización y mejora de la sostenibilidad de los entornos urbanos, los trabajos proyectados por el Concello de Oleiros también incluyen intervenciones en las calles para mejorar el entorno del parque Nelson Mandela y el parque de la II República, entre ellas las calles Namibia, Zaire, Etiopía y Somalia.