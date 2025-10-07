Más de 50 vecinos de A Laracha disfrutan en Cádiz

El Concello de A Laracha celebra el «éxito» de participación que ha registrado el viaje organizado para mayores a Cádiz, al que acudieron más de 50 vecinos de la localidad, que estarán visitando distintas localidades de la provincia hasta este sábado, 11 de octubre. Además de la primera parada en Mérida, los laracheses ya visitaron Vejer y Jerez de la Frontera. Durante los próximos días estarán en Cádiz ciudad, Chiclana, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, y a los conocidos como ‘Pueblos Blancos’ de Arcos de la Frontera, Ubrique y Grazalema.